F1: Kimi Raikkonen vai ser chefe de equipa | AutoSport

Afinal, Kimi Raikkonen vai continuar a estar ligado ao desporto motorizado. O finlandês já escolheu o seu próximo desafio e será chefe de equipa de uma equipa de Motocross, Kawasaki Racing Team que compete no MXGP. Raikkonen assumirá as rédeas como chefe de equipa, ao lado do anterior vencedor do GP de Motocross, Antti Pyrhonen.

“Não é segredo que uma das minhas grandes paixões há muitos anos tem sido o motocross, mas esta equipa não é o que se pode chamar um passatempo”, disse Raikkonen no seu novo papel como Director de Equipa do KRT MXGP. “É muito sério, estou muito concentrado e aspiramos a ser o melhor que pudermos. Agora que me afastei das corridas poderei dedicar mais tempo a este projecto; não às questões quotidianas, mas mais de um ponto de vista estratégico, utilizando a minha experiência de como as equipas trabalham e o que cria sucesso em campeonatos mundiais. Todos, incluindo eu próprio, estão encantados por a Kawasaki nos ter escolhido para sermos a equipa da fábrica. Sei que a hipótese de sucesso é sempre maior com o apoio direto da fábrica, pelo que isto se traduz numa grande oportunidade para nós como a nova equipa de corrida da Kawasaki no MXGP”.

Embora Raikkonen e Pyrhonen tenham estado envolvidos na série durante 10 anos na estrutura IceOne Racing, 2022 é o primeiro ano em que a Raikkonen assumirá a direcção de uma equipa de fábrica com o apoio total da empresa-mãe no Japão.