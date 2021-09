F1: Kimi Räikkönen vai ficar com o recorde de nº de GP… pelo menos algum tempo | AutoSport

O recorde subsistia desde 2011, mas Kimi Räikkönen bateu-o, o de maior número de Grandes Prémios, que pertencia a Rubens Barrichello, colocando-o agora em 342, um valor que deve ascender a 353 no fim deste ano de 2021 e que só Fernando Alonso, nos tempos mais próximos, poderá bater. Tendo em conta o número de GP de hoje, o espanhol anda cerca de uma época atrás do finlandês e com a ‘reforma’ deste, talvez o bata.

Rubens Barrichello atingiu a marca em 2011, no Grande Prémio do Brasil, a sua última corrida na Fórmula 1. Räikkönen ultrapassou-a em 2020, e nessa altura Barrichello reagiu: “Bem-vindo aos 322, Kimi. Sempre pensei que ninguém iria chegar a esse número. Muito bem, tem sido uma jornada longa e tu mereces. Espero que tenhas uma boa corrida (…) O Alonso está a chegar, por isso continua!” Foi o que ele fez. São 770 o número de pilotos com, pelo menos, um Grande Prémio…

1 RAIKKONEN Kimi 342

2 ALONSO Fernando 324

3 BARRICHELLO Rubens 323

4 SCHUMACHER Michael 307

5 BUTTON Jenson 306

6 HAMILTON Lewis 278

7 MASSA Felipe 269

8 VETTEL Sebastian 269

9 PATRESE Riccardo 256

10 TRULLI Jarno 252

11 COULTHARD David 246

12 FISICHELLA Giancarlo 229

13 WEBBER Mark 215

14 BERGER Gerhard 210

15 De CESARIS Andrea 208

16 ROSBERG Nico 206

17 PIQUET Nelson 204

18 PEREZ Sergio 203

19 ALESI Jean 201

20 RICCIARDO Daniel 200

21 PROST Alain 199

22 ALBORETO Michele 194

23 MANSELL Nigel 187

24 HEIDFELD Nick 183

25 SCHUMACHER Ralf 180

26 HULKENBERG Nico 179

27 GROSJEAN Romain 179

28 LAFFITE Jacques 176

29 HILL Graham 175

30 LAUDA Niki 171

31 BOTTAS Valtteri 168

32 BOUTSEN Thierry 163

33 VILLENEUVE Jacques 163

34 SENNA Ayrton 161

35 HERBERT Johnny 161

36 HAKKINEN Mika 161

37 BRUNDLE Martin 158

38 PANIS Olivier 158

39 FRENTZEN Heinz-Harald 156

40 WATSON John 152

41 ARNOUX René 149

42 REUTEMANN Carlos 146

43 WARWICK Derek 146

44 IRVINE Eddie 146

45 FITTIPALDI Emerson 144

46 JARIER Jean-Pierre 134

47 REGAZZONI Clay 132

48 CHEEVER Eddie 132

49 VERSTAPPEN Max 131

50 SAINZ Carlos 130

51 ANDRETTI Mario 128

52 SUTIL Adrian 128

53 BRABHAM Jack 123

54 PETERSON Ronnie 123

55 MAGNUSSEN Kevin 119

56 MARTINI Pierluigi 118

57 JONES Alan 116

58 HILL Damon 115

59 ICKX Jacky 114

60 TAMBAY Patrick 114

61 ROSBERG Keke 114

62 HULME Denny 112

63 SCHECKTER Jody 112

64 SURTEES John 111

65 KOVALAINEN Heikki 111

66 SALO Mika 110

67 KVYAT Daniil 110

68 ALLIOT Philippe 109

69 De ANGELIS Elio 108

70 VERSTAPPEN Jos 107

71 MASS Jochen 105

72 de la ROSA Pedro 105

73 BONNIER Jo 104

74 STEWART Jackie 99

75 McLAREN Bruce 98

76 DINIZ Pedro 98

77 ERICSSON Marcus 97

78 KUBICA Robert 97

79 SIFFERT Jo 96

80 AMON Chris 96

81 DEPAILLER Patrick 95

82 KATAYAMA Ukyo 95

83 MALDONADO Pastor 95

84 MONTOYA Juan-Pablo 94

85 CAPELLI Ivan 93

86 HUNT James 92

87 GLOCK Timo 91

88 SATO Takuma 90

89 STROLL Lance 90

90 GURNEY Dan 86

91 BELTOISE Jean-Pierre 85

92 PALMER Jonathan 83

93 TRINTIGNANT Maurice 81

94 SURER Marc 81

95 LIUZZI Vitantonio 80

96 JOHANSSON Stefan 79

97 OCON Esteban 79

98 GHINZANI Piercarlo 76

99 NANNINI Alessandro 76

100 GASLY Pierre 76

101 KOBAYASHI Kamui 75

102 STUCK Hans Joachim 74

103 BRAMBILLA Vittorio 74

104 NAKAJIMA Satoru 74

105 GUGELMIN Mauricio 74

106 CLARK Jim 72

107 PACE Carlos 72

108 PIRONI Didier 70

109 MODENA Stefano 70

110 LECLERC Charles 70

111 GIACOMELLI Bruno 69

112 WURZ Alexander 69

113 VILLENEUVE Gilles 67

114 MORBIDELLI Gianni 67

115 MOSS Stirling 66

116 FABI Teo 64

117 SUZUKI Aguri 64

118 LEHTO JJ 62

119 BLUNDELL Mark 61

120 RINDT Jochen 60

121 COMAS Erik 59

122 GUTIERREZ Esteban 59

123 di RESTA Paul 59

124 VERGNE Jean-Éric 58

125 MERZARIO Arturo 57

126 PETROV Vitaly 57

127 SCHELL Harry 56

128 PESCAROLO Henri 56

129 CAFFI Alex 56

130 BUEMI Sébastien 55

131 RODRIGUEZ Pedro 54

132 BEHRA Jean 53

133 STOMMELEN Rolf 53

134 STREIFF Philippe 53

135 GINTHER Richie 52

136 GIOVINAZZI Antonio 52

137 FANGIO Juan Manuel 51

138 BADOER Luca 51

139 IRELAND Innes 50

140 HAILWOOD Mike 50

141 NORRIS Lando 50

142 RUSSELL George 50

143 OLIVER Jackie 49

144 JABOUILLE Jean-Pierre 49

145 DALY Derek 49

146 LARINI Nicola 49

147 KLIEN Christian 49

148 HILL Phil 47

149 WINKELHOCK Manfred 47

150 GACHOT Bertrand 47

151 SALVADORI Roy 46

152 CEVERT François 46

153 ALBERS Christijan 46

154 ALGUERSUARI Jaime 46

155 KARTHIKEYAN Narain 46

156 SENNA Bruno 46

157 HAWTHORN Mike 45

158 BERNARD Eric 45

159 BANDINI Lorenzo 42

160 PRYCE Tom 42

161 MORENO Roberto 42

162 REBAQUE Hector 41

163 GROUILLARD Olivier 41

164 WENDLINGER Karl 41

165 ZANARDI Alessandro 41

166 VANDOORNE Stoffel 41

167 FITTIPALDI Christian 40

168 PIC Charles 39

169 NASR Felipe 39

170 WEHRLEIN Pascal 39

171 ROSIER Louis 38

172 BROOKS Tony 38

173 GREGORY Masten 38

174 TARQUINI Gabriele 38

175 ALBON Alexander 38

176 PIRRO Emanuele 37

177 MONTEIRO Tiago 37

178 SPENCE Mike 36

179 BALDI Mauro 36

180 DANNER Christian 36

181 GENE Marc 36

182 ZONTA Ricardo 36

183 NAKAJIMA Kazuki 36

184 GANLEY Howden 35

185 FITTIPALDI Wilson 35

186 CHILTON Max 35

187 PALMER Jolyon 35

188 SCHENKEN Tim 34

189 LUNGER Brett 34

190 BIANCHI Jules 34

191 FARINA Giuseppe 33

192 NAKANO Shinji 33

193 ASCARI Alberto 32

194 COLLINS Peter 32

195 LAMY Pedro 32

196 TAKAGI Tora 32

197 VILLORESI Luigi 31

198 NILSSON Gunnar 31

199 De ADAMICH Andrea 30

200 REVSON Peter 30

201 GETHIN Peter 30

202 LATIFI Nicholas 29

203 MANZON Robert 28

204 BEUTTLER Mike 28

205 BERNOLDI Enrique 28

206 da MATTA Cristiano 28

207 SPEED Scott 28

208 PIQUET Nelsinho 28

209 von TRIPS Wolfgang 27

210 TAYLOR Trevor 27

211 COURAGE Piers 27

212 ROSSET Ricardo 27

213 BOURDAIS Sébastien 27

214 GONZALEZ Jose-Froilan 26

215 GODIN de BEAUFORT Carel 26

216 PEREZ-SALA Luis 26

217 MAGGS Tony 25

218 ANDERSON Bob 25

219 KEEGAN Rupert 25

220 ROTHENGATTER Huub 25

221 MAGNUSSEN Jan 25

222 HARTLEY Brendon 25

223 MUSSO Luigi 24

224 SALAZAR Eliseo 24

225 BRABHAM David 24

226 MARQUES Tarso 24

227 DAVIDSON Anthony 24

228 CLAES Johnny 23

229 BOESEL Raul 23

230 LAMMERS Jan 23

231 DALMAS Yannick 23

232 de GRAFFENRIED Emmanuel 22

233 WISELL Reine 22

234 BAGHETTI Giancarlo 21

235 GUERRERO Roberto 21

236 MAZZACANE Gaston 21

237 YAMAMOTO Sakon 21

238 SIROTKIN Sergey 21

239 BELLOF Stefan 20

240 MONTERMINI Andrea 20

241 BAUMGARTNER Zsolt 20

242 PIZZONIA Antonio 20

243 d’AMBROSIO Jérôme 20

244 BIRA Prince 19

245 ERTL Harald 19

246 HENTON Brian 19

247 HESNAULT François 19

248 van der GARDE Giedo 19

249 TARUFFI Piero 18

250 SCHECKTER Ian 18

251 SERRA Chico 18

252 CECOTTO Johnny 18

253 INOUE Taki 18

254 BRUNI Gimmi 18

255 di GRASSI Lucas 18

256 STEVENS Will 18

257 MIERES Roberto 17

258 HERRMANN Hans 17

259 BIANCHI Lucien 17

260 GALLI Nanni 17

261 CAMPOS Adrian 17

262 ALLISON Cliff 16

263 ATTWOOD Dick 16

264 TUERO Esteban 16

265 McNISH Allan 16

266 WILSON Justin 16

267 BONETTO Felice 15

268 CHIRON Louis 15

269 WHARTON Ken 15

270 BURGESS Ian 15

271 SULLIVAN Danny 15

272 DUMFRIES Johnny 15

273 BURTI Luciano 15

274 CASTELLOTTI Eugenio 14

275 GOULD Horace 14

276 LEWIS-EVANS Stuart 14

277 GENDEBIEN Olivier 14

278 DONOHUE Mark 14

279 YOONG Alex 14

280 FIRMAN Ralph 14

281 PANTANO Giorgio 14

282 GIRAUD-CABANTOUS Yves 13

283 MACKLIN Lance 13

284 GODIA-SALES Francisco 13

285 FLOCKHART Ron 13

286 ELFORD Vic 13

287 MIGAULT François 13

288 BINDER Hans 13

289 DONNELLY Martin 13

290 ANDRETTI Michael 13

291 MERHI Roberto 13

292 ETANCELIN Philippe 12

293 SCARLATTI Giorgio 12

294 FAIRMAN Jack 12

295 MAIRESSE Willy 12

296 WARD Rodger 12

297 LIGIER Guy 12

298 MILES John 12

299 MOSER Silvio 12

300 FOLLMER George 12

301 REDMAN Brian 12

302 LOMBARDI Lella 12

303 FABI Corrado 12

304 HARYANTO Rio 12

305 SCHUMACHER Mick 12

306 TSUNODA Yuki 12

307 MAZEPIN Nikita 12

308 MARIMON Onofre 11

309 KLING Karl 11

310 FRERE Paul 11

311 SIMON André 11

312 BETTENHAUSEN Tony 11

313 HALL Jim 11

314 BUCKNUM Ronnie 11

315 ARUNDELL Peter 11

316 SERVOZ-GAVIN Johnny 11

317 EATON George 11

318 WALKER Dave 11

319 CHARLTON Dave 11

320 EDWARDS Guy 11

321 PERKINS Larry 11

322 FABRE Pascal 11

323 BOULLION Jean-Christophe 11

324 FRIESACHER Patrick 11

325 DOORNBOS Robert 11

326 CHANDHOK Karun 11

327 WHITEHEAD Peter 10

328 MENDITEGUY Carlos 10

329 RATHMANN Jim 10

330 IRWIN Chris 10

331 SCARFIOTTI Ludovico 10

332 von OPEL Rikky 10

333 BRISE Tony 10

334 EVANS Bob 10

335 NEVE Patrick 10

336 RIBEIRO Alex 10

337 ZUNINO Ricardo 10

338 BORGUDD Slim 10

339 MAGLIOLI Umberto 9

340 PARSONS Johnnie 9

341 JOHNSON Eddie 9

342 BRYAN Jimmy 9

343 SEIDEL Wolfgang 9

344 LEWIS Jackie 9

345 PILETTE André 9

346 BONDURANT Bob 9

347 LOVE John 9

348 MARKO Helmut 9

349 BELL Derek 9

350 SCHUPPAN Vern 9

351 STOHR Siegfried 9

352 BERG Allen 9

353 SCHNEIDER Bernd 9

354 BARILLA Paolo 9

355 BERETTA Olivier 9

356 GOUNON Jean-Marc 9

357 BROWN Alan 8

358 AGABASHIAN Fred 8

359 HANKS Sam 8

360 GERARD Bob 8

361 RUSSO Paul 8

362 SHELBY Carroll 8

363 HARTLEY Gene 8

364 RUTTMAN Troy 8

365 FREELAND Don 8

366 CARTER Duane 8

367 THOMSON Johnny 8

368 HALFORD Bruce 8

369 TAYLOR Henry 8

370 GARDNER Frank 8

371 SOLANA Moises 8

372 van LENNEP Gijs 8

373 GARTNER Jo 8

374 BARBAZZA Fabrizio 8

375 FAGIOLI Luigi 7

376 FISCHER Rudi 7

377 SWATERS Jacques 7

378 MANTOVANI Sergio 7

379 McALPINE Ken 7

380 BAYOL Elie 7

381 da SILVA RAMOS Hermano 7

382 PERDISA Cesare 7

383 LINDEN Andy 7

384 STACEY Alan 7

385 LOVELY Pete 7

386 LECLERE Michel 7

387 ZORZI Renzo 7

388 PURLEY David 7

389 LARRAURI Oscar 7

390 FOITEK Gregor 7

391 BAILEY Julian 7

392 BELMONDO Paul 7

393 SCHIATTARELLA Domenico 7

394 PAPIS Max 7

395 LAVAGGI Giovanni 7

396 MONTAGNY Franck 7

397 LEVEGH Pierre 6

398 PARNELL Reg 6

399 McGRATH Jack 6

400 LANDI Chico 6

401 REECE Jimmy 6

402 GERINI Gerino 6

403 FLAHERTY Pat 6

404 DAYWALT Jimmy 6

405 BOYD Johnny 6

406 SETTEMBER Tony 6

407 SHARP Hap 6

408 PARKES Mike 6

409 SOLER-ROIG Alex 6

410 HOBBS David 6

411 NASPETTI Emanuele 6

412 SOMMER Raymond 5

413 SANESI Consalvo 5

414 ROL Franco 5

415 HAMILTON Duncan 5

416 HIRT Peter 5

417 BRANDON Eric 5

418 BUCCI Clemar 5

419 DAVIES Jimmy 5

420 FAULKNER Walt 5

421 VUKOVICH Bill 5

422 POLLET Jacques 5

423 SWEIKERT Bob 5

424 de PORTAGO Alfonso 5

425 PIOTTI Luigi 5

426 ELISIAN Ed 5

427 O’CONNOR Pat 5

428 KELLER Al 5

429 VEITH Bob 5

430 STEVENSON Chuck 5

431 RATHMANN Dick 5

432 CHRISTIE Bob 5

433 HERMAN Al 5

434 NAYLOR Brian 5

435 RODRIGUEZ Ricardo 5

436 TAYLOR John 5

437 TINGLE Sam 5

438 BARBER Skip 5

439 LEES Geoff 5

440 van de POELE Eric 5

441 KIESA Nicolas 5

442 ROSSI Alexander 5

443 MURRAY David 4

444 BIANCO Gino 4

445 WEBB Spider 4

446 AYULO Manuel 4

447 HOYT Jerry 4

448 CROSS Art 4

449 WALKER Peter 4

450 DINSMORE Duke 4

451 WEYANT Chuck 4

452 TURNER Jack 4

453 BUEB Ivor 4

454 SACHS Eddie 4

455 RUSSO Eddie 4

456 BRISTOW Chris 4

457 MUNARON Gino 4

458 COLLOMB Bernard 4

459 de CABRAL Mario Araujo 4

460 MITTER Gerhard 4

461 VACCARELLA Nino 4

462 de KLERK Peter 4

463 GIUNTI Ignazio 4

464 ASHLEY Ian 4

465 ONGAIS Danny 4

466 FONTANA Norberto 4

467 IDE Yuji 4

468 HARRISON Cuth 3

469 MAIRESSE Guy 3

470 CHABOUD Eugène 3

471 BRANCA Toni 3

472 McDOWELL Johnny 3

473 CONNOR George 3

474 BANKS Henry 3

475 SCHINDLER Bill 3

476 PIETSCH Paul 3

477 GAZE Tony 3

478 CANTONI Eitel 3

479 NALON Duke 3

480 CARINI Piero 3

481 STUCK Hans 3

482 SCOTT Bob 3

483 NAZARUK Mike 3

484 HELFRICH Theo 3

485 WACKER Fred 3

486 NIDAY Cal 3

487 ROLT Tony 3

488 GRIFFITH Cliff 3

489 TEAGUE Marshall 3

490 VOLONTERIO Ottorino 3

491 TOLAN Johnnie 3

492 De FILIPPIS Maria Teresa 3

493 MAGILL Mike 3

494 CHEESBOURG Bill 3

495 CRAWFORD Ray 3

496 d’OREY Fritz 3

497 HOMEIER Bill 3

498 GOLDSMITH Paul 3

499 TEMPLEMAN Shorty 3

500 SUTTON Len 3

501 FOYT AJ 3

502 CABIANCA Giulio 3

503 DAIGH Chuck 3

504 ASHMORE Gerry 3

505 GREENE Keith 3

506 BARTH Edgar 3

507 RABY Ian 3

508 HAWKINS Paul 3

509 BRACK Bill 3

510 PRETORIUS Jackie 3

511 ROBARTS Richard 3

512 WILDS Mike 3

513 KEIZAN Eddie 3

514 WUNDERINK Roelof 3

515 KESSEL Loris 3

516 PESENTI-ROSSI Alessandro 3

517 HOFFMANN Ingo 3

518 HAYJE Boy 3

519 GABBIANI Beppe 3

520 ACHESON Kenny 3

521 CHIESA Andrea 3

522 NODA Hideki 3

523 DELETRAZ Jean-Denis 3

524 ENGE Tomas 3

525 MARTIN Eugène 2

526 CROSSLEY Geoff 2

527 HAMPSHIRE David 2

528 LOUVEAU Henri 2

529 BROWN Walt 2

530 WALLARD Lee 2

531 HELLINGS Mack 2

532 GREEN Cecil 2

533 ROSE Mauri 2

534 KELLY Joe 2

535 SHAWE-TAYLOR Brian 2

536 ABECASSIS George 2

537 MILLER Chet 2

538 JAMES Joe 2

539 BALL Bobby 2

540 COMOTTI Franco 2

541 LAURENT Roger 2

542 ULMEN Toni 2

543 DOWNING Ken 2

544 de TORNACO Charles 2

545 POORE Dennis 2

546 HOLMES Jackie 2

547 HOLLAND Bill 2

548 SCARBOROUGH Carl 2

549 LEGAT Arthur 2

550 CROOK Tony 2

551 KRAUSE Rudolf 2

552 BECHEM Günther 2

553 KLODWIG Ernst 2

554 HEEKS Willi 2

555 de TERRA Max 2

556 JACKSON Jimmy 2

557 FONDER George 2

558 McCOY Ernie 2

559 BERGER Georges 2

560 LANG Hermann 2

561 DAPONTE Jorge 2

562 BIRGER Pablo 2

563 MARR Leslie 2

564 FITCH John 2

565 URIA Alberto 2

566 ANDREWS Keith 2

567 LESTON Les 2

568 GARRETT Billy 2

569 LARSON Jud 2

570 DAVIS Colin 2

571 De TOMASO Alessandro 2

572 WILSON Dempsey 2

573 GRIM Bobby 2

574 AMICK Red 2

575 FORCE Gene 2

576 BRANSON Don 2

577 McWITHEY Jim 2

578 PIPER David 2

579 MAY Michael 2

580 MARSH Tony 2

581 PARNELL Tim 2

582 RUBY Lloyd 2

583 PENSKE Roger 2

584 CAMPBELL-JONES John 2

585 SERRURIER Doug 2

586 PIETERSE Ernie 2

587 HANSGEN Walt 2

588 PROPHET David 2

589 BUSSINELLO Roberto 2

590 LAWRENCE Chris 2

591 GEKI 2

592 FISHER Mike 2

593 HAHNE Hubert 2

594 van ROOYEN Basil 2

595 PEASE Al 2

596 POSEY Sam 2

597 WILLIAMSON Roger 2

598 BELSØ Tom 2

599 WIETZES Eppie 2

600 KOINIGG Helmuth 2

601 CRAWFORD Jim 2

602 de VILLOTA Emilio 2

603 TAKAHARA Noritake 2

604 HOSHINO Kazuyoshi 2

605 RAHAL Bobby 2

606 GAILLARD Patrick 2

607 PALETTI Riccardo 2

608 BYRNE Tommy 2

609 THACKWELL Mike 2

610 FORINI Franco 2

611 SUZUKI Toshio 2

612 ADAMS Philippe 2

613 LAGORCE Franck 2

614 FITTIPALDI Pietro 2

615 FRY Joe 1

616 JOHNSON Leslie 1

617 FOHR Myron 1

618 CHITWOOD Joie 1

619 ADER Walt 1

620 CANTRELL Bill 1

621 LEVRETT Bayliss 1

622 PAGANI Nello 1

623 POZZI Charles 1

624 SERAFINI Dorino 1

625 BIONDETTI Clemente 1

626 FORBERG Carl 1

627 MACKEY Bill 1

628 GORDINI Aldo 1

629 JAMES John 1

630 FOTHERINGHAM-PARKER Philip 1

631 GRIGNARD Georges 1

632 RIGSBY Jim 1

633 O’BRIEN Robert 1

634 MONTGOMERIE-CHARRINGTON Robin 1

635 THOMPSON Eric 1

636 WHITEHEAD Graham 1

637 BRUDES Adolf 1

638 ASTON Bill 1

639 BALSA Marcel 1

640 RIESS Fritz 1

641 PETERS Josef 1

642 SCHOELLER Rudolf 1

643 NIEDERMAYR Helmut 1

644 KLENK Hans 1

645 van der LOF Dries 1

646 FLINTERMAN Jan 1

647 SCHWELM-CRUZ Adolfo 1

648 BARBER John 1

649 GALVEZ Oscar 1

650 MANTZ Johnny 1

651 STEWART Ian 1

652 STEWART Jimmy 1

653 KARCH Oswald 1

654 BAUER Erwin 1

655 ADOLFF Kurt 1

656 NUCKEY Rodney 1

657 LOOF Ernst 1

658 FITZAU Theo 1

659 SCHERRER Albert 1

660 LOYER Roger 1

661 ARMI Frank 1

662 KLADIS Danny 1

663 DUNCAN Len 1

664 CROCKETT Larry 1

665 RISELEY-PRICHARD John 1

666 WHITEHOUSE Bill 1

667 THORNE Leslie 1

668 BEAUMAN Don 1

669 IGLESIAS Jesus 1

670 SPARKEN Mike 1

671 LUCAS Jean 1

672 GONZALEZ Oscar 1

673 SCOTTI Piero 1

674 SCOTT-BROWN Archie 1

675 TITTERINGTON Desmond 1

676 EMERY Paul 1

677 MILHOUX André 1

678 GEORGE Elmer 1

679 EDMUNDS Don 1

680 MacKAY-FRASER Herbert 1

681 MacDOWEL Mike 1

682 BISCH Art 1

683 UNSER Jerry 1

684 AMICK George 1

685 ARNOLD Chuck 1

686 ASHDOWN Peter 1

687 TAYLOR Mike 1

688 BLANCHARD Harry 1

689 SAID Bob 1

690 CONSTANTINE George 1

691 ESTEFANO Nasif 1

692 BONOMI Roberto 1

693 CREUS Antonio 1

694 RODRIGUEZ-LARRETA Alberto 1

695 CHIMERI Ettore 1

696 WEILER Wayne 1

697 HURTUBISE Jim 1

698 TINGELSTAD Bud 1

699 REVENTLOW Lance 1

700 OWEN Arthur 1

701 WILSON Vic 1

702 GAMBLE Fred 1

703 THIELE Alfonso 1

704 DROGO Piero 1

705 DRAKE Bob 1

706 NATILI Massimo 1

707 PIROCCHI Renato 1

708 STARRABBA Gaetano 1

709 LIPPI Roberto 1

710 RYAN Peter 1

711 PON Ben 1

712 CHAMBERLAIN Jay 1

713 SHELLY Tony 1

714 SCHILLER Heinz 1

715 WALTER Heini 1

716 SCHROEDER Rob 1

717 MAYER Tim 1

718 LEDERLE Neville 1

719 JOHNSTONE Bruce 1

720 HARRIS Mike 1

721 BROEKER Peter 1

722 BLOKDYK Trevor 1

723 NIEMANN Brausch 1

724 RHODES John 1

725 BASSI Giorgio 1

726 BOTHA Luki 1

727 REES Alan 1

728 WILLIAMS Jonathan 1

729 SCHLESSER Jo 1

730 WIDDOWS Robin 1

731 AHRENS Kurt 1

732 UNSER Bobby 1

733 CORDTS John 1

734 HUTCHISON Gus 1

735 MAZET François 1

736 JEAN Max 1

737 CRAFT Chris 1

738 CANNON John 1

739 BUENO Luiz 1

740 McRAE Graham 1

741 DRIVER Paddy 1

742 LARROUSSE Gérard 1

743 PILETTE Teddy 1

744 ROOS Bertil 1

745 KINNUNEN Leo 1

746 QUESTER Dieter 1

747 DOLHEM José 1

748 TUNMER Guy 1

749 MAGEE Damien 1

750 PALM Torsten 1

751 NICHOLSON John 1

752 MORGAN Dave 1

753 VONLANTHEN Jo 1

754 ANDERSSON Conny 1

755 BROWN Warwick 1

756 HASEMI Masahiro 1

757 HEYER Hans 1

758 TAKAHASHI Kunimitsu 1

759 LEONI Lamberto 1

760 BLEEKEMOLEN Michael 1

761 NEEDELL Tiff 1

762 GUERRA Miguel Angel 1

763 SCHLESSER Jean-Louis 1

764 RAPHANEL Pierre-Henri 1

765 APICELLA Marco 1

766 RATZENBERGER Roland 1

767 SARRAZIN Stéphane 1

768 WINKELHOCK Markus 1

769 LOTTERER André 1

770 AITKEN Jack 1