F1: Kimi Raikkonen sem medo da reforma | AutoSport

Kimi Raikkonen disse adeus à F1 e à competição e não mostra sinais de ter medo do que tem pela frente. Depois de uma vida a competir, muitos pilotos sentem os efeitos da falta de adrenalina, mas Raikkonen não parece preocupado com isso.

Questionado pela Auto Motor und Sport se tem medo desta vida diferente, Raikkonen respondeu: “Não vejo porquê. Não, estou ansioso por isso. Muitas pessoas já me disseram:´ Se estiver em casa durante meio ano, o tecto cairá sobre a sua cabeça. Se foi isso que lhes aconteceu ou se sentem tão mal, talvez devessem encontrar uma nova casa ou outra família. Adoro estar em casa e estou ansioso por passar agora muito mais tempo com a minha família e fazer coisas normais. O meu tempo livre é mais importante para mim do que qualquer outra coisa”.

“Não preciso de um desafio”, afirmou ele. “Posso estar em casa durante uma semana sem sair uma vez de continuo a ser uma pessoa feliz. Tenho mesmo zero planos. Só a sensação de que já não tenho de fazer isto ou aquilo dá-me ânimo. A família está em primeiro plano, depois veremos o que acontece. Não há razão para pensar hoje sobre o que me poderá interessar no futuro”.