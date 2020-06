F1, Kimi Raikkonen: “Quando sair, acho que não terei saudades”

A reforma pode estar no horizonte de Kimi Raikkonen. O piloto finlandês apenas ficará na competição se continuar a gostar da competição.

Raikkonen está numa fase da carreira muito diferente da maioria dos pilotos do grid. O finlandês está na reta final, a aproveitar a competição apenas pelo gosto das corridas, sem pressões desmesuradas. Surge a dúvida se irá continuar na F1 mais tempo, ele que termina contrato este ano. A decisão de ficar ou não dependerá do gosto do piloto em continuar como afirmo ao site infobae:

“Eu já disse que farei esta temporada e depois decidirei. Se eu continuar a gostar de corridas este ano, continuarei. Caso contrário, vou terminarei a carreira.”

Questionado sobre como conseguiu prolongar sua carreira na Fórmula 1, ele respondeu: “É muito simples: adoro correr. Eu realmente não me importo com o resto, as entrevistas e tudo mais, mas gosto muito da sensação das lutas em pista. Senti saudades disso e foi por isso que voltei. “

“Acho que não vou sentir falta [quando sair da F1]. Existem pessoas boas e eu vou manter contato com elas, mas é tudo “, acrescentou. “Passei muitos anos lá e quando escolher parar, tenho certeza de que encontrarei muitas coisas para me manter ocupado.”