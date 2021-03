F1, Kimi Räikkönen: “Penso que somos mais rápidos, vamos ver se o traduzimos nas corridas”

Kimi Raikkonen vai para a 19ª época na F1, mas continua a mostrar o porquê de lhe renovarem sucessivamente os contratos. A primeira volta do GP de Portugal de 2020 é um bom exemplo, mas depois de tanto tempo já ninguém se atreve a preconizar esta como a sua última temporada na F1. O ano passado teve um carro que lhe permitiu apenas somar quatro pontos, este ano as coisas não devem mudar muito, mas aqui e ali vamos continuar a vê-lo brilhar.

Este ano, as coisas pode estar a preparar-se para correr bem, já que George Russell, piloto da Williams, diz que a Alfa Romeo o impressionou no teste do Bahrein

No ano passado, a Alfa Romeo terminou em oitavo lugar no Campeonato de Construtores de F1 com oito pontos, enquanto Haas em nono com três, e a Williams em último, com zero pontos, mas parece que a Alfa Romeo pode este ano fazer bem melhor. Giovinazzi está cada vez melhor e Raikkonen… é Raikkonen: “O carro é melhor e mais estável do que no ano passado e há mais potência. Penso que somos mais rápidos. Vamos ver se conseguimos traduzir isso nas corridas”, disse Raikkonen.