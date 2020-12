F1: Kimi Raikkonen não quer saber de simuladores

Kimi Raikkonen é conhecido por não perder muito tempo nos simuladores das equipas por onde passa e não vai também gastar tempo em casa.

O piloto afirmou que não está interessado em adquirir um simulador pois acredita que o divertimento que proporciona é limitado. Assim será praticamente impossível ver o Iceman em qualquer competição virtual a médio prazo:

“Para ser honesto não teria tempo para isso”, disse Raikkonen. “Estou sempre ocupado com coisas normais como as crianças e a família. Se se começa a fazer isso, leva muito tempo. Tenho coisas melhores para fazer do que sentar-me em frente de um simulador. Quando eu era mais novo costumava jogar sim, não havia mais nada para fazer. Temos uma Playstation, mas já não a usamos há dez anos. Robin [filho de Raikkonen] quer uma porque os filhos do meu irmão têm uma. Ele provavelmente irá usá-la, mas eu tenho outras coisas a fazer para além de jogar . É divertido, mas de forma limitada”‘.