F1: Kimi Raikkonen mantém motivação para ficar

Kimi Raikkonen irá esperar para o fim da época para avaliar se fica na F1 ou se abandona o Grande Circo.

O piloto da Alfa Romeo está no último ano de contrato, o que traz de volta as dúvidas sobre a sua permanência na F1. Raikkonen tem 40 anos, é o piloto mais velho do grid, mas para já não parece muito interessado na reforma. O finlandês irá esperar até ao fim da época para tomar uma decisão:

“Vamos começar e terminar esta temporada primeiro e ver “, disse ele. “A certo ponto, irei avaliar a situação e tirar conclusões. Até agora, nada mudou para mim. Enquanto me divertir e estiver motivado continuarei. E agora estou mais motivado do que nunca”.

Uma coisa para qual não está motivado é o SimRacing. Mesmo Sebastian Vettel já comprou um simulador para passar to tempo em casa, mas Raikkonen não está interessado.