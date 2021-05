F1: Kimi Raikkonen levou reprimenda… do filho

A corrida de Kimi Raikkonen terminou na primeira volta com um erro do finlandês que não mediu bem as distâncias e tocou no seu colega de equipa. Raikkonen terá recebido críticas por parte de alguém muito próximo do piloto… o seu filho.

Falando sobre a reação da equipa após a corrida, Raikkonen disse que tinha feito o debrief pós-corrida, mas que, em vez disso, tinha ouvido alguns comentários de Robin, seu filho:

“O meu filho estava a dizer-me isso: ‘Dizes-me sempre para olhar em frente’ quando estou a conduzir um kart. Ele falou-me um pouco disso…”.

Brincadeiras à parte, Kimi Raikkonen considera que a Alfa Romeo tem vindo a progredir e que pode conquistar pontos importantes mas que tal dependerá das características da pista:

“Penso que no Bahrein fomos provavelmente mais fortes em geral”, disse ele. “Talvez as condições fossem melhores para nós, talvez algumas pistas não se adequem tão bem ao nosso carro. Mas estamos um pouco mais perto do que estávamos no ano passado. Precisamos de tornar o carro mais rápido para estarmos mais acima. E penso que vai haver pistas onde possamos estar melhor e algumas onde possamos ter um pouco mais de dificuldades. Mas todas as equipas têm esses mesmos problemas. Só precisamos de tornar o carro um pouco mais rápido”.

“Se compararmos onde estávamos há quatro anos, estamos definitivamente numa posição muito melhor, seja de que forma for, se olharmos para a equipa”, disse ele. “Estávamos quase a desaparecer nessa altura, mas leva muito tempo a reconstruir, a recuperar as pessoas”.