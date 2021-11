F1, Kimi Raikkonen: “Jornadas triplas vão esgotar muita gente” | AutoSport

A questão do aumento do número de provas no calendário continua a dar que falar e se para a Liberty, responsável pelo campeonato e para os fãs a ideia parece boa, para quem trabalha para na F1 parece claramente uma má nóticia.

Depois de uma época exigente com muito tempo fora de casa, há rumores de muitas saídas da F1 devido a exigência extrema do calendário. Kimi Raikkonen, que está de saída, avisou que as muitas jornadas triplas irão esgotar as pessoas que trabalham na F1:

“Vai esgotar muita gente e isto não será bom para ninguém”, disse Raikkonen citado pelo GP Fans. “Por isso penso que talvez como espectador, é bom ter muitas corridas, mas as pessoas que realmente fazem a maior parte do trabalho, é muito difícil para elas. Tem de haver uma forma melhor de fazer isso. Para algumas equipas, não é opção contratar mais pessoas, porque não têm dinheiro para contratar. É um pouco complicado”.