F1: Kimi Räikkönen iguala recorde de Rubens Barrichello

Neste fim de semana Lewis Hamilton tem a oportunidade de igualar o número de vitórias de Michael Schumacher, com 91 vitórias em Grandes Prémios. Hamilton ter grandes chances, mas Kimi Räikkönen vai mesmo igualar um recorde, o de Rubens Barrichello, de mais corridas iniciadas.

Barrichello atingiu a marca em 2011, no Grande Prémio do Brasil, a sua última corrida na Fórmula 1. Agora, Räikkönen tem a oportunidade de igualar a marca, com 322 Grandes Prémios e claro, ultrapassá-la, com ainda seis corridas para terminar a temporada de 2020.

Barrichello já reagiu e num vídeo nas redes sociais da Fórmula 1 afirmou: “Bem-vindo aos 322, Kimi. Sempre pensei que ninguém iria chegar a esse número. Muito bem, tem sido uma jornada longa e tu mereces. Espero que tenhas uma boa corrida (…) O Alonso está a chegar, por isso continua!”

Today, Kimi Raikkonen will equal the all-time record of 322 F1 race starts at lights out in Russia 🚦



Here's a message for Kimi from the current record holder, @rubarrichello