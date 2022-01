F1, Kimi Raikkonen: “Há muita coisa que não faz sentido” | AutoSport

Kimi Raikkonen sempre fez questão de se manter afastado de qualquer jogo político e a sua postura descomprometida foi usada de forma intencional para o seu bem estar. Kimi referiu que há muita falsidade na F1 e muitos jogos de bastidores, algo que o desagrada.

Raikkonen sempre competiu na F1 pela sua paixão pela velocidade e pelas corridas. Nunca se mostrou particularmente interessado em tomar qualquer tipo de posição e sempre se esquivou a perguntas de cariz político, propositadamente. Numa entrevista ao motorsport.com, Raikkonen afirmou que a F1 mudou muito desde 2001, ano da sua estreia e que o dinheiro e a sede de poder foram os catalisadores da mudança:

“Há tantas coisas que não fazem sentido, pelo menos na minha cabeça, e que acontecem aqui”. Questionado sobre que coisas não fazem sentido para ele, Raikkonen respondeu: “Todo o tipo de tretas que andam por aí. Nós sabemo-lo, mas ninguém o diz. Coisas que eu acho que nem deveriam existir. Muitas coisas são coisas tão falsas aqui dentro. É bom estar fora. Mentalmente, é muito bom estar fora de toda essa treta durante algum tempo”.

“Há muito mais [tretas] do que as pessoas veem de fora. O dinheiro, certamente, mudou as coisas, como em qualquer desporto”, disse Raikkonen. “Quanto mais dinheiro se põe, mais política se faz. Com certeza que o dinheiro desempenha um grande papel, assim como o poder. Acho que as pessoas querem ter poder. Penso que haveria muitos bons políticos aqui que se sairiam bem na política real”!Eu não me envolvo”, disse Raikkonen. “Eu sei muitas coisas que se passam, mas não me envolvo. Se te envolves todos os dias, não acho que seja muito saudável para ti”.