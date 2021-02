F1, Kimi Raikkonen: Espero que estejamos melhor que o ano passado”

O Campeão do Mundo de 2007, que se estreou na F1 há 20 anos, por cá continua. Kimi Raikkonen prolongou o seu contrato com a Alfa Romeo e o piloto com mais Grandes Prémios na Fórmula 1 vai para a sua 19ª temporada na disciplina, aos 41 anos de idade: “É sempre bom sentarmos-nos num carro novo, há algumas mudanças nas regras, e agora resta esperar para perceber como vai ser o impacto dessas regras. Espero que estejamos melhor que o ano passado e isso é algo que vamos já perceber nos testes e depois na primeira corrida, dentro de um mês. Faremos o melhor independentemente onde estivermos!”