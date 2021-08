F1: Kimi Raikkonen escolhe o seu carro favorito | AutoSport

A carreira de Kimi Raikkonen é já extensa e encaminha-se para o fim e por isso a lista de carros que já pilotou é também extensa. Mas o Iceman escolheu os carros que mais gostou de pilotar.

Em entrevista ao RacingNews365.com, o piloto apontou duas escolhas como carros preferido, sendo que uma delas é obvia:

“Ou foi o Ferrari em que ganhámos, [2007], ou o McLaren em 2005, final de 2004. Em 2006, o carro era de facto muito bom, mas o motor não era suficientemente bom, obviamente. Mas penso que aqueles pneus Michelin, quando se podia escolher o que se queria, isso era obviamente bom. Cada um podia ter ao seu gosto e houve algumas batalhas agradáveis”.

Quanto às diferenças entre o passado e o presente, Raikkonen não vê muitas mudanças de fundo, apenas alguns pormenores:

“Há mais pessoas, motorhomes maiores, fábricas maiores, todas estas coisas são mais importantes agora do que quando comecei”, explicou ele. “Mas penso que a parte da pilotagem não mudou assim tanto. Mesmo as regras mudaram, alguns carros mais rápidos, outros mais lentos porque as regras mudam de ano para ano mas, honestamente, se é uma diferença de cinco segundos, não se sente isso. É muita diferença no cronómetro mas, quando se está em pista, é como se fosse a mesma qualificação.”

“Obviamente, nos primeiros dias, talvez a corrida em si fosse um pouco mais justa e não atirávamos os outros para fora de pista. Às vezes sim, mas isso era muito diferente.”