F1, Testes: Kimi Raikkonen é o primeiro em pista

Primeiro dia de testes de pré-época no Bahrein já arrancou. A manhã de testes desenrola-se entre as 7h e as 11h, a tarde das 12h às 16h). Pode seguir a par e passo tudo aqui em www.autosport.pt. 16 dos 20 pilotos da grelha de 2021 já vão estar em ação esta sexta-feira. Sebastian Vettel, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, por exemplo, todos ele vão estar em em ação com as novas equipas. Lewis Hamilton conduz o novo Mercedes pela primeira, esta tarde.

Kimi Raikkonen foi o primeiro ir para a pista, numa sessão que está a ser animada desde início com a maioria dos carros a ir para a pista nos primeiros momentos.