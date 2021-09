F1: Kimi Raikkonen deverá regressar na Rússia | AutoSport

Kimi Raikkonen deverá regressar à competição no GP da Rússia. O piloto finlandês deixou uma mensagem nas suas redes sociais confirmando o seu regresso.

À boa maneira do Iceman, pode ler-se na mensagem: “Está tudo bem. Vemo-nos no próximo GP”. Isto deverá significar que Robert Kubica, depois de duas semanas movimentadas e com boas prestações, dadas as circunstâncias, voltará a ser piloto de reserva e Raikkonen irá regressar para as últimas corridas da sua carreira na F1.