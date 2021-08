F1: Kimi Raikkonen contra “áreas cinzentas” do regulamento | AutoSport

Depois de 19 épocas na F1, um título mundial da disciplina e 1865 pontos conquistados, Kimi Raikkonen pode estar perto do fim da sua carreira, no entanto não deixa de ter um peso tremendo dentro do pelotão. Dado a poucas palavras, mas acarinhado por uma base enorme de fãs, o finlandês não deixa de dar a sua opinião sobre a F1 quando necessário (ou quando quer).

O piloto da Alfa Romeo, em entrevista a Dieter Rencken, deixou a sua opinão sobre o regulamento e as penalizações, comparativamente aos seus primeiros anos na F1.

“Penso que se poderia livrar de muitas regras se fossem mais severos em algumas coisas. Não quero dizer que precises de dar mais penalizações ou qualquer outra coisa, mas se fores penalizado por fazer algo errado, as pessoas deixariam de o fazer porque sabem o que acontece. Agora há sempre esta zona cinzenta, onde tens ‘três oportunidades’. Por isso, é óbvio que todos as utilizarão. Mas se lhes dissermos: ‘Isto é o que vai acontecer se o fizerem’, não o faremos, porque sabemos. Agora pode-se escapar com muitas coisas.”

Fazendo uma comparação com os seus primeiros anos na F1, Raikkonen lembra que tudo agora é maior, mesmo os pequenos detalhes contam mais que noutra época. As lutas em pista também eram mais justas, afirma o piloto.

“Há mais pessoas, motorhomes maiores, fábricas maiores, todas estas coisas, são maiores… todos os pequenos detalhes importam muito mais agora do que quando comecei, mas penso que a parte da condução não mudou assim tanto. Mesmo as regras mudaram, alguns carros tornam-se rápidos, outros mais lentos porque a regra muda de ano para ano mas, sinceramente, se é uma diferença de cinco segundos, não se sente realmente isso. (…) Obviamente, nos [meus] primeiros tempos, talvez a corrida em si fosse um pouco mais justa. E se alguém estivesse lá [lado a lado na pista], não o colocasse para fora [de pista]. Às vezes sim, mas isso era muito diferente”.