F1: Kimi Raikkonen ainda não delineou o seu futuro | AutoSport

O ano de Kimi Raikkonen não tem sido fácil. Dois pontos conquistados apenas e alguns incidentes de corrida, que levantaram algumas dúvidas em relação ao seu compromisso com a competição, é o resumo da época até agora. Numa altura em que a Williams conseguiu pontuar com os seus dois pilotos na mesma corrida, a Alfa Romeo parece ter mais dificuldades para sair dos últimos lugares e tentar chegar-se mais ao pelotão de equipas do meio da tabela.

“Não sei, quer dizer, ainda não pensei muito sobre isso e estou à espera para ver o que acontece. Não estou stressado com nada. Vamos ver o que acontece“, disse Raikkonen à Motorsport-Total.

Sobre o desempenho da equipa até agora, Raikkonen ressalva que têm sido mais os momentos negativos que os positivos.

“Não tem havido altos, apenas baixos.Mas é aí que nos encontramos neste momento. Em algumas pistas podemos ser décimos ou nonos, mas na maioria das vezes simplesmente não conseguimos”.