F1: Kimi Raikkonen admitiu que já foi melhor | AutoSport

No desporto de alta competição, a idade não perdoa e é normal as performances irem baixando à medida que a idade avança. Kimi Raikkonen admitiu isso mesmo e afirmou sem problema que já foi melhor: “Tenho a certeza que conduzia melhor quando era mais novo – mas talvez não demasiado jovem. Ainda corro bem, mas tenho a certeza de que era melhor na qualificação na altura do que era agora, mas isso era de esperar”, disse o finlandês à The Race.