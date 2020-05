F1: Kimi Räikkönen recebeu um Ferrari de presente

Kimi Räikkönen recebeu o Ferrari SF71H com que venceu pela última vez na Fórmula 1. Em 2018, Räikkönen venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, no Texas.

Até esta vitória, foi uma espera de cinco anos para o finlandês, com a anterior vitória a ser com a Lotus, em 2013, no Grande Prémio da Austrália.

Räikkönen esperou 113 corridas e mais de 2000 dias, batendo assim o recorde de maior espera entre vitórias, que pertencia a Ricardo Patrese, com 99 corridas entre vitórias.