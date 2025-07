F1: Kimi Antonelli vítima das atualizações do W16

A recente quebra de desempenho da Mercedes pode estar relacionada às alterações feitas no carro de F1 de 2025, de acordo com o diretor de engenharia de pista Andrew Shovlin. Ele acredita que essas atualizações tornaram o W16 mais difícil de conduzir, o que está a afetar mais Andrea Kimi Antonelli do que o seu experiente companheiro de equipa George Russell.

Antonelli começou a temporada em grande, mas tem enfrentado dificuldades nas últimas sete corridas, com apenas um pódio (terceiro lugar em Montreal) e várias desistências. Shovlin explicou que Russell também está a achar o carro desafiante, mas os seus anos de experiência na F1 ajudam-no a adaptar-se melhor a condições difíceis — algo que falta a Antonelli.

Shovlin enfatizou que a equipa precisa de voltar a uma configuração mais estável do carro, sugerindo que as recentes alterações no carro são provavelmente a causa dos problemas de ambos os pilotos. Ele elogiou a resiliência de Antonelli e o apoio da engenharia que ele está a receber, enfatizando que o foco deve ser consertar o carro, em vez de culpar o novato.

“Acho que o que se viu nas últimas qualificações é que o George está a recorrer aos seus muitos anos de experiência na F1 para tentar tirar o máximo partido de um carro difícil», explicou Shovlin após o Grande Prémio da Bélgica. “O Kimi não tem essa experiência, e é provavelmente por isso que se tem visto uma ligeira mudança nos seus resultados recentemente. “Mas, mais uma vez, voltamos ao facto de que temos de resolver esse problema, porque ainda há um longo caminho a percorrer este ano. É bastante provável que tenhamos alterado algo no carro e precisamos de voltar a uma base em que ele funcione mais normalmente. Kimi teve alguns fins de semana difíceis, mas está a receber muito apoio técnico do Bono e dos engenheiros desse lado da garagem”.

Ele espera que Antonelli melhore à medida que o carro se torne mais consistente e observou que a queda de rendimento de ambos os pilotos reflete a atual falta de competitividade do carro. Mudanças podem ser feitas antes do GP da Hungria, mas somente se fizerem sentido a médio e longo prazo e não apenas como reação ao mau momento.

“Nós, como equipa, estamos bem cientes de que precisamos de nos concentrar nas fraquezas do carro, não nas partes com as quais Kimi está a ter dificuldades. E, como eu disse, o facto é que o George está a contar com toda a sua experiência, grande parte dela ao volante de carros difíceis, para conseguir as voltas de qualificação. Estamos a ganhar bastante tempo durante a sessão. É apenas porque o George está a aprender a saber quando pode confiar no carro, mas não está a ter essa sensação de forma inerente.”