F1: Kimi Antonelli sofre acidente de viação, mas sai ileso
Kimi Antonelli saiu ileso de um acidente de viação ocorrido perto da sua residência em San Marino durante o fim-de-semana, segundo confirmou a Mercedes.
O jovem piloto italiano contactou os serviços de emergência após o incidente, tendo a polícia comparecido no local. Apesar do susto, não sofreu qualquer ferimento. De acordo com a equipa sediada em Brackley, esteve envolvido um veículo — um Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collector’s Edition”, — que ficou danificado, sem outras consequências físicas para o piloto.
A Mercedes sublinhou que a situação foi rapidamente controlada e que Antonelli se encontra bem, afastando qualquer preocupação quanto ao seu estado de saúde.
Num comunicado oficial, a Mercedes afirmou:
“Podemos confirmar que o Kimi esteve envolvido num acidente de viação no sábado à noite perto da sua casa em San Marino. A polícia compareceu no local depois de ter sido chamada pelo próprio Kimi. Foi o único carro envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, o Kimi saiu completamente ileso.”
