F1, Kimi Antonelli sente-se “mais preparado” para 2026
Jovem piloto da Mercedes revela ajustes mentais e físicos para a nova temporada
Kimi Antonelli afirmou sentir-se “mais preparado” para a temporada de 2026 da Fórmula 1, após um inverno dedicado à reflexão e ao trabalho psicológico. O piloto italiano de 19 anos explicou que utilizou a pausa para analisar a época de estreia e definir novos objetivos com a ajuda de um psicólogo.
Lições de um ano de altos e baixos
Na sua temporada de estreia em 2025, Antonelli somou momentos de destaque, como a pole position na Sprint de Miami e o primeiro pódio em Montreal. Contudo, enfrentou dificuldades na fase europeia do campeonato, antes de recuperar a forma no final do ano, com um segundo lugar em São Paulo e outro pódio em Las Vegas.
“Usámos a pausa para perceber o que funcionou e o que não correu tão bem. Isso ajudou-me a definir metas mais claras para este ano”, explicou o piloto em entrevista ao site oficial da Mercedes. “O Kimi de 2026 está mais preparado.”
Foco no equilíbrio e na resistência física
Antonelli destacou também mudanças na sua preparação fora das pistas. “Vamos tentar maximizar o tempo em casa, recarregar energias e manter-me a 100%. Além disso, vamos trabalhar mais o cardio, que será essencial nas corridas mais quentes”, referiu.
O jovem admitiu ter regressado motivado após o período de descanso com a família e mostrou entusiasmo com o desenvolvimento do novo monolugar. O objetivo para 2026, garantiu, é continuar a evoluir “como piloto e como pessoa”.
FOTO MPSA
