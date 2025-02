F1, Kimi Antonelli: “Quero fazer a minha própria história na Mercedes…”

A chegada de kIMI Antonelli à Fórmula 1 é aguardada com grande expectativa, dada a sua trajetória vitoriosa nas categorias de base e o apoio da Mercedes. O piloto italiano terá a oportunidade de aprender com Russell e desenvolver o seu potencial na equipa alemã, mas não quer ser visto como o substituto de Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli insiste que se sente simplesmente como “o próximo piloto da Mercedes”, uma vez que o adolescente italiano está a ocupar o lugar anteriormente ocupado pelo sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton.

Antonelli, de 18 anos, subiu para os ‘Silver Arrows’ – que o apoiam desde os seus dias de karting – depois de uma notável ascensão nas classificações de monolugares, com títulos consecutivos na Fórmula 4 e na Fórmula Regional e vitórias na Fórmula 2.

Falando no evento de lançamento da temporada F1 75 Live em Londres na terça-feira, Antonelli foi questionado sobre tomar o lugar de Hamilton e se ele sente mais pressão como resultado: “Não acho correto dizer que sou o seu substituto”, comentou Antonelli. “Ele fez tanto no desporto. Sinto-me como o próximo piloto da Mercedes e quero realmente fazer a minha própria história. Correr para a Mercedes é uma grande responsabilidade, porque é obviamente uma equipa de topo, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade e é um privilégio estar onde estou hoje. Vou apenas tentar tirar o melhor partido desta oportunidade”.

Com Hamilton a iniciar uma nova aventura na Ferrari, Antonelli será parceiro de George Russell, titular da Mercedes, na sua época de estreia – e ambos os pilotos foram questionados sobre a forma como a relação se tem desenvolvido.

“Até agora tem sido muito bom”, disse Antonelli. “Ambos passámos pelas classificações e pelo programa de juniores. É ótimo ver que estamos finalmente a correr na mesma equipa.

“George mostrou, especialmente no ano passado, como é forte, como se tornou forte – especialmente a sua consistência foi bastante impressionante.

“Definitivamente, é bom tê-lo ao meu lado, porque posso aprender muito com ele e podemos esforçar-nos ainda mais. Podemos tentar subir de nível, mesmo trabalhando em conjunto com a equipa para tentarmos obter um bom resultado.”

Russell, que tem agora 27 anos e se prepara para a sua quarta época na Mercedes, acrescentou: “Ser companheiro de equipa de um piloto novo e em ascensão… todos na F1, ou os pilotos da frente, já passaram por essa situação.

“Temos muita confiança em nós próprios. Quando olho para mim quando tinha a idade do Kimi, não acho que sejamos mais lentos, apenas ganhamos experiência com o tempo, sabemos como lidar com as viagens da F1 e trabalhar com 2.000 pessoas. Mas se tiveres velocidade, tens, se não tiveres, não tens. É quase tão simples como isso. Tenho a certeza que o Kimi me vai manter alerta e que nos vamos pressionar um ao outro.”

