F1: Kimi Antonelli quer melhorar arranques

Kimi Antonelli reconheceu que os arranques continuam a ser o seu principal ponto fraco, apesar de ter conquistado a primeira vitória no Grande Prémio da China. O jovem piloto da Mercedes admite que precisa de analisar e melhorar este aspeto para evitar perdas de posição nas fases iniciais das corridas.

Nas três partidas realizadas até agora em 2026 — dois grandes prémios e a corrida sprint na China — Antonelli perdeu sempre posições à partida. No caso da prova chinesa, viu Lewis Hamilton assumir a liderança logo na primeira volta, antes de recuperar posteriormente o comando da corrida.

Apesar desse detalhe, o italiano conseguiu controlar a prova e garantir a vitória, juntando pole position, triunfo e volta mais rápida. Ainda assim, Antonelli não escondeu que a fase inicial das corridas continua a gerar alguma incerteza e falta de confiança.

O arranque continua a ser o nosso ponto fraco

“O arranque continua a ser o nosso ponto fraco. Para ser sincero, não parti com grande confiança, porque os dois arranques anteriores foram muito maus e não sabia bem o que esperar”, explicou o piloto da Mercedes. “Protegi demasiado o interior e acabei por deixar demasiado espaço por fora. Preciso de rever isso, porque claramente não foi a melhor decisão.”

O piloto sublinhou ainda que continua em fase de aprendizagem, sobretudo no que diz respeito à gestão de pneus e aos procedimentos antes e durante a corrida.

“Tenho muito para aprender, desde os procedimentos ao aquecimento dos pneus e à forma de os manter na janela ideal. As condições estavam frias e foi uma boa experiência para perceber o que funciona melhor. Agora é garantir que não volto a cometer os mesmos erros.”

Apesar das limitações nos arranques, Antonelli tem impressionado no início da temporada e assume-se já como um dos protagonistas do campeonato, beneficiando do forte desempenho da Mercedes nas primeiras corridas do ano.