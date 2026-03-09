F1, Kimi Antonelli: “precisamos de algumas corridas antes de tirar conclusões sobre o regulamento”

Kimi Antonelli fechou o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 com um sólido segundo lugar, contribuindo para a dobradinha da Mercedes na estreia da nova era da disciplina. O jovem piloto de 19 anos descreveu a corrida como “muito boa”, apesar de um arranque difícil que o obrigou a recuperar várias posições.

“Foi o melhor início de temporada que podíamos desejar. Infelizmente, o meu arranque foi muito mau, perdi várias posições e tive de recuperar. No geral, foi uma boa corrida. O ritmo foi muito forte, especialmente no final”, afirmou Antonelli.

Recuperação sólida após arranque problemático

Antonelli explicou que o início da corrida foi condicionado por um problema na saída da última curva, que afetou o tempo de reação do carro: “Não tinha potência à saída da última curva, o carro não respondia e o arranque foi mesmo mau. Foi muito stressante, perdi muitas posições e tive de ir atrás. Mas o carro estava muito forte e foi divertido no final”, revelou.

O piloto elogiou ainda o trabalho da equipa de mecânicos, apontando o resultado como reflexo do esforço colectivo após um fim de semana difícil: “O resultado de hoje deve-se muito aos mecânicos, pelo trabalho incrível depois do TL3. Terminar assim foi uma excelente forma de fechar o fim de semana”, acrescentou.

Ritmo e ultrapassagens marcaram a estreia da nova era

A nova regulamentação técnica parece ter permitido corridas mais animadas e oportunidades reais de ultrapassagem. Antonelli confirmou que as primeiras voltas foram particularmente intensas: “As ultrapassagens foram incríveis. O início foi cheio de ação, com o novo sistema a permitir muito mais oportunidades de luta. Foi muito bom”, contou o piloto da Mercedes. Antonelli considerou ainda positivo o espetáculo em pista, salientando que “a prova acabou por ser melhor do que todos esperávamos”.

Foco em Xangai e aprendizagem com o novo carro

Questionado sobre o que a Mercedes aprendeu durante o primeiro fim de semana da época, Antonelli destacou a importância da adaptação às novas unidades motrizes e à gestão da energia: “Foi uma enorme aprendizagem para todos. O teste é uma coisa, o fim de semana de corrida é completamente diferente. Em Xangai será essencial acertar desde o início, porque há apenas uma sessão de treinos antes da qualificação”, explicou.

O italiano considerou que esta primeira corrida foi “provavelmente a mais exigente possível em termos de energia”, mas viu nela um passo fundamental na compreensão do novo monolugar: “Esta corrida ajudou-nos a perceber onde devemos concentrar o desenvolvimento. O ritmo de evolução será enorme, e é importante não dar um passo em falso, porque a situação pode mudar muito depressa”, sublinhou.

Expectativas prudentes para as próximas corridas

Sobre o potencial das novas regras, Antonelli pediu tempo antes de avaliar o impacto total das mudanças: “Hoje o espetáculo foi muito melhor do que antecipamos. Mas precisamos de mais algumas corridas antes de tirar conclusões sobre o regulamento”, afirmou.

