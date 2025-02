F1, Kimi Antonelli: O fã de Senna, que foi ver uma corrida, escondido numa pilha de pneus

O estreante da Mercedes, Kimi Antonelli, está pronto para iniciar a sua jornada na Fórmula 1, inspirando-se no seu herói das corridas, Ayrton Senna. Desde tenra idade que vê os vídeos dos feitos do mítico piloto brasileiro, ficando rendido ao talento e personalidade de Senna.

Antonelli admira Senna não só pelo seu brilhantismo em pista, mas também pelo seu carácter fora dela. Esta admiração estende-se à escolha do seu número de corrida – #12 – usado por Senna durante os seus anos na Lotus e um amuleto da sorte para Antonelli ao longo da sua carreira de júnior.

“Fiquei apaixonado quando vi vídeos do Senna. Enquanto crescia, via todos os DVDs das épocas dos anos 80 até os anos 2000 e, num deles, lembro-me de ver o Ayrton e isso sobressaiu”, explicou Antonelli. “Sei que não tive a sorte de o ver correr, mas quando vi todos os vídeos, comecei a aperceber-me de todas as corridas incríveis que ele fez. Vi o documentário e também a série recente. Ele é o meu ídolo por causa de que ele era, tanto fora da pista, como dentro dela. Um piloto incrível, mas também uma ótima pessoa. Isso inspirou-me e seria muito fixe conseguir fazer nem que fosse uma pequena parte do que ele fez na minha carreira.”

A paixão de Kimi Antonelli pelo desporto começou cedo, e o jovem italiano recorda um momento memorável de infância, ao entrar sorrateiramente no paddock de Hockenheim escondido dentro de uma pilha de pneus.

“Foi em Hockenheim, em 2014. Não podia entrar no paddock porque era demasiado pequeno”, recordou, numa entrevista publicada ao site da Mercedes. “O meu pai decidiu esconder-me dentro de uma pilha de pneus e levou-me num carrinho. Pusemos um guarda-chuva em cima para me tornar mais difícil de ver! Consegui passar e entrar nas boxes, e o amigo do meu pai deu-me um passe. Dei uma vista de olhos durante uma hora e foi uma experiência muito fixe – mas rimo-nos sempre da história do carrinho”, admitiu.