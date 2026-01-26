F1, Kimi Antonelli: “O carro é muito bom de pilotar”
Kimi Antonelli mostrou-se otimista quanto ao potencial do novo W17. Com ainda muito por descobrir e explorar ao nível da performance e de todos os novos modos, o jovem italiano afirmou que gostou das sensações do novo carro e da unidade motriz que terá respondido bem em pista neste primeiro dia. Citado pelo jornalista Adam Cooper, Antonelli fez um balanço positivo do primeiro dia:
“Ainda vai demorar algum tempo a testar todos os modos, ultrapassagens, sobreposições, e tudo mais. É diferente. Mas o carro é ótimo. É muito bom de pilotar e, obviamente, em termos de unidade motriz, é um pouco diferente do que tínhamos no ano passado. Requer um pouco mais de gestão, mas tudo é possível. Devo dizer que a equipa responsável pela unidade motriz fez um excelente trabalho. E a condução, que era uma grande incógnita, parece estar boa até agora”.
