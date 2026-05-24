F1, Kimi Antonelli: “Foi uma batalha divertida com o George (Russell)”

Kimi Antonelli conquistou uma vitória de controlo e autoridade no Canadá, numa corrida dividida em duas fases. Inicialmente, travou um intenso duelo pela liderança com George Russell, onde perdeu e recuperou a liderança da corrida. Após o abandono de Russell na volta 31, Antonelli geriu a prova de forma impecável, assegurando a sua quarta vitória consecutiva e aumentando a vantagem no campeonato.

A corrida de Antonelli foi marcada por um arranque confuso onde subiu ao segundo lugar, herdando a liderança temporariamente. Perdeu a liderança para Russell na volta 7 devido a um erro, mas manteve a pressão constante, recuperando a liderança na volta 23. Contudo, travou em demasia ao ultrapassar outro piloto, perdendo novamente a posição e contestando a ordem para a devolver.

O ponto de viragem ocorreu na volta 31, quando Russell abandonou por um problema mecânico. Antonelli parou sob Virtual Safety Car (VSC), ‘calçou’ pneus médios e controlou a corrida até ao fim, aumentando a sua vantagem de forma consistente.

Tecnicamente, Antonelli demonstrou um ritmo forte na primeira metade, destacando-se na travagem e ataque, apesar de dois erros custosos. Na segunda fase, após o abandono de Russell, mostrou uma superioridade notória, gerindo a corrida sem falhas e sendo descrito como estando “numa liga à parte”. A sua vitória robusta representa um golpe importante no campeonato, pois ganha agora um avanço muito substancial, embora ainda falte muito para o fim do ano. Kimi Antonelli tem agora 131 pontos, George Russell, 88, o que representa uma diferença de 43 pontos entre a dupla Mercedes no topo do campeonato.

“Foi uma batalha divertida com o George [Russell]. Estávamos muito nos limites e não foi fácil com o vento. Muito forte. A curva 10 era muito difícil. Foi muito equilibrado, e a [falha do carro] foi uma pena para ele, pois teria sido uma batalha muito gira entre nós. Mas vamos aceitar. É mais uma vitória.

Quando fiquei sozinho, tentei controlar bem os pneus, pois começaram a aparecer granulações no pneu dianteiro esquerdo. Agora, já estamos ansiosos pela próxima corrida.”