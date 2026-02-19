F1: Kimi Antonelli ficou sem carta

A polícia italiana confirmou que Andrea Kimi Antonelli perdeu temporariamente a carta de condução após um acidente rodoviário ocorrido no início de fevereiro, em Serravalle.

O piloto da Mercedes, de 19 anos, perdeu o controlo do seu Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors Edition durante a noite, embatendo primeiro num sinal de trânsito e depois numa barreira de proteção, antes de colidir contra um muro de contenção. O acidente terá ocorrido ao longo de cerca de 144 metros numa estrada de duas faixas em inclinação.

Não houve feridos e o tráfego reduzido evitou consequências mais graves. Apesar de especulações sobre excesso de velocidade, as autoridades não confirmaram valores concretos, limitando-se a indicar a retirada temporária da carta de condução.

“O condutor de um veículo potente perdeu o controlo e atingiu um sinal de trânsito do lado direito da estrada, depois embateu duas vezes numa barreira de proteção. Esta sequência projetou o veículo para a faixa direita, acabando por colidir contra um muro de contenção”, refere o comunicado oficial da polícia italiana.

“Acho que ele está mais envergonhado do que qualquer outra pessoa e isso é o mais importante”, afirmou Toto Wolff à Sky Deutschland. “Perguntei imediatamente se alguém tinha ficado ferido, se ele próprio se tinha magoado ou, Deus nos livre, outra pessoa. Não foi o caso. É pena pelo excelente carro, mas no fim de contas era apenas um carro — mesmo sendo o melhor AMG”, acrescentou o responsável da Mercedes.

Foto: MPSA