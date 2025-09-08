F1, Kimi Antonelli em Monza: entre o potencial e a crítica aberta da Mercedes

Depois do GP de Itália de Fórmula 1 ficou a nítida sensação que Toto Wolf, Chefe de Equipa da Mercedes, está a começar a perder a paciência com Kimi Antonelli. E porquê: porque o jovem piloto italiano foi alvo de uma rara crítica pública por parte de Wolff.

Depois de Antonelli recuperar de um pião prejudicial na segunda sessão de treinos livres, o piloto de 19 anos assegurou um promissor sexto lugar na grelha de partida, contudo, um mau arranque na corrida levou Antonelli a perder várias posições, antes de ser penalizado com cinco segundos por exceder os limites de pista múltiplas vezes.

“Foi uma corrida difícil. Cometi um erro no arranque e perdi tração na travagem, por isso perdi muitas posições e isso comprometeu praticamente toda a corrida, porque me encontrei em desvantagem e numa fila com DRS. Foi difícil ultrapassar. O ritmo com os médios não foi assim tão mau, mas depois com os duros, lutei para encontrar o meu ritmo. Preciso apenas de me focar na próxima e tentar fazer um trabalho melhor”, disse o jovem, que desta vez não teve gente a defendê-lo, mas sim o contrário.

Toto Wolff, Diretor de Mercedes-Benz Motorsport, não repreendeu Antonelli de forma severa, houve o habitual apoio, afirmando que ele é um grande piloto com uma capacidade incrível, no entanto, Wolff também classificou “toda a corrida aquém das expectativas” e Wolff deixou claro que a culpa foi de Antonelli. Pelo que o piloto já referiu nas suas declarações. E Wolff deu um exemplo dos erros ao referir que Antonelli não pode “perder nem um segundo” a ultrapassar um Alpine com pneus velhos.

A franqueza de Toto Wolff, embora rara, sublinha a pressão e as elevadas expectativas que recaem sobre os jovens talentos na Fórmula 1. A capacidade de aprender com os erros e de os deixar para trás, sem que afetem o desempenho futuro, é um dos maiores desafios psicológicos que um piloto pode enfrentar. A próxima corrida em Baku será um teste crucial para Antonelli demonstrar a sua capacidade de recuperação e de traduzir o seu potencial em resultados consistentes. O problema da Mercedes nem é tanto os pontos que Antonelli não assegura, pois pouca diferença fazem olhando para o filme global. O principal problema da Mercedes e de Toto Wolf é que esperava que o italiano já estivesse bem melhor do que está…

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA