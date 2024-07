F1: Kimi Antonelli é primeira opção de Toto Wolff, que continua atento a Verstappen

Em fevereiro, o anúncio de Lewis Hamilton de se juntar à Ferrari em 2025 deixou uma vaga na Mercedes, dando origem a especulações sobre o seu substituto. Inicialmente, a Mercedes teve dificuldade em atrair interesse devido aos recentes problemas de desempenho. No entanto, à medida que a sua forma melhorou, pilotos como Max Verstappen foram associados ao lugar.

O diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, vê a saída como uma oportunidade e não tem pressa em decidir. Wolff admitiu que Kimi Antonelli é a sua principal escolha, apesar do modesto desempenho do italiano na F2. Wolff reconhece os riscos, em particular a inexperiência de Antonelli e a pressão dos media, mas vê o seu potencial e está disposto a correr um risco calculado.

Verstappen é considerado uma alternativa, mas parece irrealista. Wolff prefere um compromisso a longo prazo do que um contrato de um ou dois anos com outros pilotos. O seu objetivo é desenvolver Antonelli da mesma forma que Oscar Piastri foi integrado na McLaren. Wolff continua aberto às mudanças do mercado, nomeadamente à evolução da Red Bull.

“Sempre vi a saída de um piloto como uma nova oportunidade para a equipa”, diz Wolff ao Autosportwereld. “A mudança é boa, temos de a aceitar. Não nos estamos a precipitar, queremos esperar para tomar a decisão certa. Os critérios para o nosso próximo piloto são simples: queremos o melhor piloto disponível. De momento, a minha primeira opção é Kimi Antonelli”.

“Claro que há riscos. Não é tanto pelo seu talento como piloto, mas Antonelli ficaria exposto aos media e às capacidades de George Russell, um dos melhores pilotos da grelha. Mas Kimi tem um enorme potencial. A sua velocidade e talento já estão a um certo nível, só lhe falta a experiência”.

“Um cenário alternativo é, obviamente, Verstappen, mas neste momento isso não me parece realista. Outros pilotos assinariam um contrato de um ou dois anos, o que não é suficiente para nós. Por isso, não me importo de correr o risco com Antonelli, porque é um risco calculado”.

“Se olharmos para o progresso de Piastri, ele demorou um ano e meio a competir pela vitória ao nível do seu companheiro de equipa Lando Norris. Queremos tentar fazer o mesmo com Kimi. Em 2025, com as mudanças em 2026, estaremos em transição de qualquer forma. Por isso, esta é uma boa época para o integrar na nossa equipa. No entanto, vou continuar a observar o mercado. Não tenho a certeza de como as coisas vão evoluir na Red Bull”.