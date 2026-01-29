F1: Kimi Antonelli considera Shakedown “muito bom” para a Mercedes
Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, avaliou positivamente o shakedown da equipa destacando a quantidade de voltas completadas e o que aprenderam sobre o carro. Só esta manhã, mais 90 voltas e aprendizagem constante: “Acho que foi um shakedown muito bom. Fizemos muitas voltas, 90 hoje, por isso, uma quilometragem realmente boa para a equipa”, afirmou Antonelli. “Estou feliz porque tenho aprendido bastante sobre o carro e estou ansioso por voltar ao Bahrein”, disse Antonelli que revelou ainda que a Mercedes manteve uma abordagem semelhante ao dia anterior, dando prioridade às simulações de séries longas de voltas.
“Mantivemos tudo muito semelhante a ontem porque o objetivo principal ainda era fazer séries longas, por isso, definitivamente, experimentamos diferentes modos apenas para ter uma melhor compreensão da bateria e de como ela se comporta”, explicou. “Hoje estivemos um pouco mais focados em pneus macios, também long running com pneus macios, apenas para ver como o carro estava a responder e, especialmente, como a unidade de potência estava a responder com a alta velocidade nas curvas. Foi muito interessante”, disse à Sky F1.
FOTO MPSA
