F1: Kimi Antonelli concluiu teste em Jerez

Antes da sua época de estreia com a Mercedes, Andrea Kimi Antonelli completou mais um teste em Jerez, conduzindo o Mercedes de F1 de 2021 em boas condições climatéricas. O italiano, que substitui Lewis Hamilton, realizou vários testes desde a sua promoção, em pistas como Red Bull Ring, Imola, Silverstone, Spa e sessões de treinos de fim de semana de corrida em Monza e no México.

A Mercedes utilizou o carro de 2021 devido a uma alteração das regras que limita as equipas a 1000 km de Testes de Carros Anteriores (TPC), modelos com dois anos de idade. No entanto, os carros históricos, como o Mercedes de 2021, permitem uma corrida sem restrições. Isto sugere que a Mercedes está a preservar a sua atribuição de TPC para o final da época.

Nota para o W12 da Mercedes que surgiu com uma decoração camuflada, sem usar as cores presentes no carro em 2021.

Kimi and the Mercedes W11 at Jerez! 🎥 x holzerj3 – Tiktok pic.twitter.com/x6IXxejyW8 — Kimi Antonelli Updates 🇮🇹 (@AndreaKimiNews) January 15, 2025