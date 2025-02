F1: Kimi Antonelli agradeceu o apoio de Lewis Hamilton

Andrea Kimi Antonelli revelou que Lewis Hamilton o tem apoiado muito desde que a Mercedes o escolheu como sucessor de Hamilton para a temporada de F1 de 2025.

O jovem de 18 anos, que abandonou a Fórmula 3 e tem apenas uma época de experiência na Fórmula 2, vai estrear-se ao lado de George Russell. Antonelli partilhou que Hamilton o aconselhou a aproveitar a viagem e deixou uma mensagem para ele na sala de pilotos da Mercedes.

“Ele tem sido muito, muito bom para mim”, disse Antonelli. “Tem-me dito para aproveitar e, claro, para dar o meu melhor e não me preocupar com o resto. Além disso, parece que escreveu uma mensagem simpática no camião, no camião da Mercedes, na sala do condutor. Por isso, estou ansioso por a ler. E acho que foi muito simpático da parte dele. E, para ser honesto, ainda não acredito que vou partilhar a grelha com ele no próximo ano. Ele é uma grande figura no desporto. Conseguiu tanto. Por isso, estou muito feliz com a oportunidade que estou a ter.”