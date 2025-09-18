Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   FÓRMULA 1   >   F1   >   F1, Kimi Antonelli: a resposta do jovem piloto após críticas de Toto Wolff

F1, Kimi Antonelli: a resposta do jovem piloto após críticas de Toto Wolff

Por a 18 Setembro 2025 12:13

Kimi Antonelli tem desfrutado de um forte apoio da Mercedes ao longo da sua carreira, tanto nos anos de formação como desde que deu o salto para correr pela equipa ao lado de George Russell este ano.

Esse apoio mantém-se, mas o chefe de equipa Toto Wolff foi o mais crítico que se ouviu em relação a Antonelli após o Grande Prémio de Itália, um fim de semana de corrida que Wolff descreveu como “desapontante”.

Antonelli despistou-se durante o segundo treino livre e, posteriormente, teve dificuldades em progredir no tráfego durante a corrida, recebendo uma penalização por forçar Alex Albon a sair da pista – descrito pelos comissários como “condução errática” – terminando em nono lugar.

Esse foi, na verdade, o melhor resultado de Antonelli numa parte difícil da temporada europeia, com a sua única outra pontuação a vir de um décimo lugar na Hungria. Assim, o regresso a circuitos em diferentes partes do mundo poderá, na verdade, assinalar uma mudança na forma para o jovem de 19 anos.

A última vez que correu fora da Europa, no Canadá, subiu ao pódio pela primeira vez, e o italiano já tinha referido que estava a colocar demasiada pressão em si mesmo para andar bem em circuitos europeus que conhece.

Baku foi um terreno feliz na Fórmula 2 para Antonelli no ano passado, onde garantiu um pódio na corrida principal, e oferece a oportunidade de “repor” após Monza.

A pressão sobre jovens talentos na Fórmula 1 é imensa, e as palavras de um chefe de equipa, mesmo que construtivas, podem ter um peso significativo. A capacidade de um piloto para lidar com a crítica, aprender com os erros e reerguer-se é um verdadeiro teste ao seu caráter e potencial. Antonelli, com o seu histórico de sucesso fora da Europa, tem agora a oportunidade perfeita para demonstrar a sua resiliência e virar a página.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas FÓRMULA 1
últimas Autosport
formula1
últimas Automais
formula1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado