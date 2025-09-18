F1, Kimi Antonelli: a resposta do jovem piloto após críticas de Toto Wolff

Kimi Antonelli tem desfrutado de um forte apoio da Mercedes ao longo da sua carreira, tanto nos anos de formação como desde que deu o salto para correr pela equipa ao lado de George Russell este ano.

Esse apoio mantém-se, mas o chefe de equipa Toto Wolff foi o mais crítico que se ouviu em relação a Antonelli após o Grande Prémio de Itália, um fim de semana de corrida que Wolff descreveu como “desapontante”.

Antonelli despistou-se durante o segundo treino livre e, posteriormente, teve dificuldades em progredir no tráfego durante a corrida, recebendo uma penalização por forçar Alex Albon a sair da pista – descrito pelos comissários como “condução errática” – terminando em nono lugar.

Esse foi, na verdade, o melhor resultado de Antonelli numa parte difícil da temporada europeia, com a sua única outra pontuação a vir de um décimo lugar na Hungria. Assim, o regresso a circuitos em diferentes partes do mundo poderá, na verdade, assinalar uma mudança na forma para o jovem de 19 anos.

A última vez que correu fora da Europa, no Canadá, subiu ao pódio pela primeira vez, e o italiano já tinha referido que estava a colocar demasiada pressão em si mesmo para andar bem em circuitos europeus que conhece.

Baku foi um terreno feliz na Fórmula 2 para Antonelli no ano passado, onde garantiu um pódio na corrida principal, e oferece a oportunidade de “repor” após Monza.

A pressão sobre jovens talentos na Fórmula 1 é imensa, e as palavras de um chefe de equipa, mesmo que construtivas, podem ter um peso significativo. A capacidade de um piloto para lidar com a crítica, aprender com os erros e reerguer-se é um verdadeiro teste ao seu caráter e potencial. Antonelli, com o seu histórico de sucesso fora da Europa, tem agora a oportunidade perfeita para demonstrar a sua resiliência e virar a página.