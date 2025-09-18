F1, Kimi Antonelli: a resposta do jovem piloto após críticas de Toto Wolff
Kimi Antonelli tem desfrutado de um forte apoio da Mercedes ao longo da sua carreira, tanto nos anos de formação como desde que deu o salto para correr pela equipa ao lado de George Russell este ano.
Esse apoio mantém-se, mas o chefe de equipa Toto Wolff foi o mais crítico que se ouviu em relação a Antonelli após o Grande Prémio de Itália, um fim de semana de corrida que Wolff descreveu como “desapontante”.
Antonelli despistou-se durante o segundo treino livre e, posteriormente, teve dificuldades em progredir no tráfego durante a corrida, recebendo uma penalização por forçar Alex Albon a sair da pista – descrito pelos comissários como “condução errática” – terminando em nono lugar.
Esse foi, na verdade, o melhor resultado de Antonelli numa parte difícil da temporada europeia, com a sua única outra pontuação a vir de um décimo lugar na Hungria. Assim, o regresso a circuitos em diferentes partes do mundo poderá, na verdade, assinalar uma mudança na forma para o jovem de 19 anos.
A última vez que correu fora da Europa, no Canadá, subiu ao pódio pela primeira vez, e o italiano já tinha referido que estava a colocar demasiada pressão em si mesmo para andar bem em circuitos europeus que conhece.
Baku foi um terreno feliz na Fórmula 2 para Antonelli no ano passado, onde garantiu um pódio na corrida principal, e oferece a oportunidade de “repor” após Monza.
A pressão sobre jovens talentos na Fórmula 1 é imensa, e as palavras de um chefe de equipa, mesmo que construtivas, podem ter um peso significativo. A capacidade de um piloto para lidar com a crítica, aprender com os erros e reerguer-se é um verdadeiro teste ao seu caráter e potencial. Antonelli, com o seu histórico de sucesso fora da Europa, tem agora a oportunidade perfeita para demonstrar a sua resiliência e virar a página.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI