F1: Kevin Magnussen vê a competição com outros olhos | AutoSport

O regresso de Kevin Magnussen à F1 foi surpreendente e inesperado. O piloto dinamarquês disse no passado que o capítulo da F1 estava fechado, mas este regresso permitiu-lhe ver a competição de outra forma. Agora a F1 é importante… mas não tanto que não lhe permita ver o lado positivo das coisas:

“Agora que estou de volta é como se visse tudo como novos olhos”, explicou Magnussen. “A Fórmula 1 já não é tão importante para mim. É muito importante, mas é muito mais fácil desfrutá-la porque não é tão importante”.

Com expectativas mais baixas, sem perseguir o sonho de ser campeão do mundo, Magnussen vive a F1 de forma mais leve, aproveitando cada momento. E graças a isso vamos ver um pouco mais do que o talento do dinamarquês é capaz.