F1: Kevin Magnussen vai falar com Gene Haas

O piloto da Haas, Kevin Magnussen, diz que se vai encontrar com o proprietário da equipa americana, Gene Haas. De recordar que para 2021 a equipa americana ainda não tem definido os seus pilotos.

“Está prestes a chegar a altura do ano para falar sobre o futuro. Mas não posso comentar as datas ou detalhes. Tenho de falar com o Gene, mas posso nem falar do futuro, porque não combinamos nada”, afirmou Magnussen ao BT.

Para 2021, o chefe de equipa da Haas Guenther Steiner, mantém a porta aberta a Magnussen e a Romain Grosjean, ou talvez a dois estreantes na Fórmula 1, com os nomes de Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman a serem falados.