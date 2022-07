F1, Kevin Magnussen: “Tivemos um problema de motor e fiquei a rezar” | AutoSport

Kevin Magnussen reconheceu que não teve um GP da Áustria fácil e que teve de lidar com um problema de motor. O dinamarquês receou não conseguir terminar a corrida, mas no final acabou por terminar no top 10:

“Eu tinha um problema no motor, um pequeno problema e fiquei nervoso, porque estava muito nervoso de que iria explodir”, explicou Magnussen. “Não é a primeira vez este ano, mas tínhamos um bom ritmo no carro e mesmo com aquele ligeiro problema cada vez que acelerava, ainda era rápido suficiente para marcar pontos. com 15 voltas feitas, comecei a sentir o problema, quando acelerava a baixas rotações. Por isso tinha de usar uma velocidade mais baixa a cada curva, o que não era o ideal, mas consegui terminar a corrida. Estava a rezar a Deus para que não explodisse, por isso estou muito feliz”.