F1: Kevin Magnussen só regressa se for para vencer | AutoSport

Kevin Magnussen foi provavelmente um talento desperdiçado, olhando à sua velocidade e ao que fez na F1. No entanto o piloto não quer regressar à F1 se não for com a certeza que terá hipóteses de vencer. O dinamarquês afirmou à RACER que nesta fase da sua carreira, só compete para vencer:

“O resto da minha carreira será apenas competir com esperança de vencer”, disse Magnussen. “Faça o que fizer, não volto a entrar em nada se souber que não posso ganhar, nunca mais”.

Questionado se isso significava que não voltaria a uma equipa de meio de tabela na F1, Magnussen respondeu: “Não, eu já lá estive, já fiz isso. Sonhei com a Fórmula 1 desde criança, por isso sinto-me realmente privilegiado por ter realizado o meu sonho e ter realmente uma carreira na Fórmula 1. Estive lá durante sete anos e gostei a maior parte do tempo, mas, como atleta, não era suficientemente gratificante para estar na posição em que estava.”

Além da vontade de vencer, Magnussen olha para o mundo das corridas de mente aberta:

“Essa é a parte divertida deste capítulo da minha vida, posso simplesmente divertir-me com o que estou a fazer. Apenas o faço porque adoro corridas e me divirto. Estou a olhar para tudo. Um dia acordo e penso “Ah, Dakar é muito fixe!”. Sabes? É essa a beleza do desporto motorizado, é divertido. Não há nada que eu não queira fazer”.