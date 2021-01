F1, Kevin Magnussen: “Sem vencer corridas ou até pontuar, acaba por não ser interessante”

Kevin Magnussen não estará na grelha da Fórmula 1 em 2021. O piloto dinamarquês estreou-se pela McLaren em 2014 e ao longo de sete temporadas também foi piloto da Renault e da Haas.

Agora concentrado no Campeonato de Resistência da América do Norte (IMSA), Magunssen revelou ao autosport.com que “estou muito entusiasmado com o novo capítulo. Não me senti triste em Abu Dhabi por ser a minha última corrida na Fórmula 1. Apenas vou sentir falar de pilotar aqueles carros e o pessoal”.

“Todos querem chegar à Fórmula 1, incluindo eu. Mas, sem vencer corridas ou até pontuar, acaba por não ser interessante. Fizemos muito com a Haas, mas não no passado recente. Estar sempre a tentar entrar nos dez primeiros acaba por fartar”, finalizou Magnussen.