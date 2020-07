F1: Kevin Magnussen sem preocupações quanto ao futuro

Kevin Magnussen não está preocupado com o futuro. O piloto dinamarquês sabe que tudo muda rapidamente na F1 por isso encara os próximos tempos com naturalidade.

Magnussen está sem contrato para 2021, tal como o seu colega de equipa Romain Grosjean, mas não tem perdido o sono a pensar nesse tema, mesmo depois de de Guenther Steiner ter escancarado as portas ao tetracampeão alemão.

Magnussen, no entanto, não está preocupado com alguém potencialmente se sentar.

“Não, não quero dizer que estou nervoso”, disse Magnussen ao jornal dinamarquês BT. “Mas também sei que nunca temos a certeza de nada na Fórmula 1. Sou mais velho e melhorei ao aceitar as coisas como elas são. Tornei-me melhor em manter o foco. No início da minha carreira, houve muito mais impacto no meu bem-estar mental, mas agora estou muito mais calmo. Sei o que posso fazer, o que defendo e o que tenho para oferecer a uma equipa. Tudo isso me dá paz de espírito. Desde que eu faça o meu melhor, não posso mais.”

O futuro da equipa também permanence incerto com Gene Haas a avaliar a continuidade da sua equipa na F1.