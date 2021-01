F1, Kevin Magnussen: “Romain Grosjean não recebeu o crédito que merecia”

Kevin Magnussem elogiou Romain Grosjean, o seu agora ex companheiro de equipa. Para Magnussen, o francês não recebeu o crédito que merecia.

Grosjean vai ser sempre lembrado pelos erros e acidentes que teve na sua carreira na F1. Infelizmente poucos se lembrarão da sua velocidade em pista. Grosjean cometeu alguns erros graves é certo, mas era também muito rápido como disse Magnussen:

“A Fórmula 1 é engraçada porque Romain cometeu alguns erros nos últimos anos que tiveram muito impacto e lhe tiraram algum do crédito que lhe deveria ter sido dado pelas suas capacidades no carro”, disse Magnussen.

“O meu sentimento pessoal é que não há muitas pessoas que possam ser mais rápidas do que ele numa volta rápida”.

“Penso que o que vi em Romain foi um piloto incrivelmente rápido numa volta”, acrescentou ele. “Não que ele não seja rápido na corrida, ele é super rápido na corrida, mas especialmente numa volta ele é algo especial”.

“Tenho-o como referência, especialmente na qualificação, tornou-me realmente um melhor piloto nas qualificações. É preciso estar muito bem para ganhar ao Romain na qualificação. É difícil imaginar que alguém possa ser muito mais rápido do que ele porque num dia bom, é fenomenal numa volta”.