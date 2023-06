F1: Kevin Magnussen recusou criticar Nyck de Vries pelo incidente no Canadá | AutoSport

Kevin Magnussen e Nyck de Vries protagonizaram um episódio durante a corrida do GP do Canadá que resultou na saída de pista de ambos e que os atirou para o fundo da classificação. O piloto neerlandês da AlphaTauri tentou ultrapassar o piloto da Haas entre a curva 1 e 2, não tendo sucesso na manobra, mas levou a discussão até à travagem para o complexo de curvas seguintes, falhando a travagem e obrigando os dois a seguirem em frente pela escapatória. No entanto, Magnussen recusou criticar a manobra do seu adversário.

“Estava por fora, fui bloqueado e acabei na escapatória de pista com ele, por isso tive azar”, começou por explicar Magnussen, acrescentando que de Vries “foi duro, isso é certo, mas quem sou eu para me queixar disso? Acho que o problema foi ele ter falhado a travagem na curva 3 e ter-me levado com ele. Não acho que tenha feito isso de propósito”.

Conhecido por ser agressivo nas lutas pelas posições, Magnussen não se queixou do episódio, que para Nyck de Vries se tratou de um ‘incidente de corrida’. O piloto neerlandês salientou que “senti que tinha ritmo e pensei que o tinha apanhado [na curva 1], mas depois quase foi à relva depois do corretor para se defender e estávamos em luta. Acho que é assim que são as corridas”.

Foto: LAT Photo/Haas