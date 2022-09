F1: Kevin Magnussen questiona o possível impacto de Daniel Ricciardo na Haas | AutoSport

Kevin Magnussen não tem a certeza se Daniel Ricciardo iria acabar por melhorar a Haas.

O futuro do australiano é incerto após ter acordado os termos para rescindir o seu contrato com a McLaren no final da atual temporada, após duas épocas infelizes com a equipa de Woking.

As opções possíveis mais prováveis para Daniel Ricciardo em 2023 passam por um potencial regresso à Alpine, ou por uma mudança para a Haas, ocupando o lugar de Mick Schumacher.

Kevin Magnussen, o piloto da Haas que tem contrato assegurado para a próxima temporada com a equipa norte—americana espera, com ansiedade, para saber quem vai ser o seu colega de equipa na próxima época.

“É difícil dizer que não me interessa, mas sei que o meu papel nesse processo não interessa”.

“Tudo o que posso fazer é esperar pacientemente para ver quem vai lá estar. Por mim, espero que ainda tenhamos alguém bom no carro no próximo ano”.

“O foco é marcarmos pontos e avançarmos como uma equipa para podermos crescer a longo prazo”.

Ricciardo não conseguiu arrecadar bons resultados na McLaren, apesar de ter vencido o Grande Prémio de Itália na época passada.

Magnussen está reticente se o piloto australiano seria uma adição positiva para a equipa: “Não sei se ele poderia melhorar a equipa, eu nunca corri contra ele”.

“De fora, ele foi sempre alguém que eu pensava ser extremamente bom, mas é muito difícil de julgar na realidade, porque grande parte dessa imagem também se devia ao facto de ele estar num bom carro.”

“Obviamente, ele pilotou contra o Max e portou-se muito bem e estou bastante convencido de que o Max é tão bom quanto parece”.

“Quem sabe? Não é meu trabalho pensar nestas coisas”.