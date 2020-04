F1, Kevin Magnussen: “Quero ficar na Haas”

Kevin Magnussen reforçou a vontade de permanecer na Haas, mas mostrou alguma preocupação quanto à crise que a F1 vive.

Sabe-se que muitas vezes as equipas recorrem a pilotos pagantes para fazer frente à falta de orçamento. Não são poucos os casos de pilotos talentosos que ficaram à porta da F1, apenas porque outro piloto tinha os bolsos mais fundos. Kevin Magnussen admitiu que não teria hipótese se esse cenário o afetasse a ele:

“Se você tivermos que pagar pelo lugar, não estou mais lá [na F1]”, disse Magnussen ao jornal dinamarquês BT. “Porque eu não posso e não irei arranjar os fundos necessários.”

O seu futuro permanece incerto, até porque o futuro da Haas também ainda é algo incerto. Apesar da vontade oficial ser de permanecer na F1, o prolongar desta crise poderá fazer Gene Haas mudar de ideias. Mas Magnussen quer ficar na Haas:

“Eu realmente quero ficar na Haas”, acrescentou. “Eles têm um ano de opção no contrato, e seria bom se eles usassem essa opção. A Haas é um ótimo lugar para se estar, e com o limite de orçamento a ser introduzido em 2021, podemos chegar mais perto do topo. Também foi decidido que todos continuarão com os modelos 2020 em 2021, por isso também faz sentido continuar com os mesmos pilotos .”