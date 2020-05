F1: Kevin Magnussen prepara-se nos Karts

Kevin Magnussen irá agora entrar numa nova fase de preparação para a época de F1, usando o karting.

O piloto da Haas não escondeu a felicidade por voltar às pistas de kart, aproveitando para se preparar para o regresso às corridas que deverá acontecer em julho:

Em entrevista à Sky Sports F1, Magnussen disse: “Estou tão feliz que agora podemos entrar na pista de kart, num kart, que ajuda muito.

“Eu adoro os karts. Guiar um kart é tão divertido quanto guiar um carro de Fórmula 1. Obviamente, tenho saudades da competição e não é a mesma coisa, mas pelo menos entramos na mentalidade de corrida. Além disso, é muito físico. Acho que o kart é o melhor tipo de treino. Sinto-me muito mais cansado e exausto após um dia de kart do que até num dia mais difícil de treino, por isso é muito bom. Normalmente, pelo menos de onde eu venho, não consigo andar de kart no inverno por causa da neve. As pistas estão fechadas. Essa situação em que começamos no verão, é uma situação nova, então estou a usar isso e aproveitar a oportunidade para realmente voltar ao kart e me manter em forma física”.

Avaliando a perspectiva de correr novamente, Magnussen disse: “Vai ser complicado e vai ser um grande trabalho fazê-lo, mas tudo o que for necessário para voltar às corridas, estou pronto para isso.“

“Precisamos fazer tudo o que pudermos para garantir que o façamos de maneira segura para todos. Não é o ideal, mas é melhor do que não correr. “