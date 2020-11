F1: Kevin Magnussen prefere pistas “old school”

2020 tem propocoonado bons momentos aos fãs da F1, muito graças às novas pistas que foram introduzidas no calendário, de tal forma que a FIA está a estudar essas pistas para que as novas que possam ser construídas tenhas as mesmas carateristicas.

Kevin Magnussen é apologista que as pistas à moda antiga são sempre as melhores:

“Geralmente são os circuitos citadinos e os circuitos antigos que são os melhores “, diz o dinamarquês.” Existem algumas das novas pistas que são bastante interessantes, mas geralmente são menos emocionantes porque tendem a construí-las totalmente planas, com corretores planos e muitas escapatórias de asfalto. É basicamente como guiar num grande estacionamento entre duas linhas brancas. Isso não é muito emocionante.“

“Então, quando vamos para pistas como Imola ou Suzuka – e F1 vai para Zandvoort também, o que é bom- essas pistas antigas são muito mais interessantes. Os circuitos citadinos, é claro, são empolgantes. Istambul é um dos circuitos mais recentes que parece muito interessante. É bom ver o máximo possível em termos de vídeos onboard das corridas anteriores, só para ter uma ideia sobre as linhas e quais os corretores a usar e solavancos a evitar. No final, aprende-se muito mais quando se guia sozinho.”