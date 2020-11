F1: Kevin Magnussen pediu para desistir

As difíceis condições do GP da Turquia exigiram o máximo dos pilotos. Kevin Magnussen chegou a pedir para desistir, para não colocar em perigo os colegas de profissão.

Magnussen ficou com os espelhos sujos o que impedia uma visão clara do que se passsava atras de si. Numa fase em que estava a ver bandeiras azuis, o piloto considerou que podia colocar em perigo os colegas e assim pediu para abandonar a corrida, mas a equipa pediu para que ficasse:

“A dificuldade era que ele não conseguia ver a parte de trás, por causa dos espelhos”, disse Guenther Steiner à autosport.com “Acho que estavam sujos e com tanto spray não dava para ver nada. E estar no meio com bandeiras azuis é muito difícil se não ouver visibilidade para trás e ele não queria prejudicar a crrida de ninguém ou fazer qualquer coisa que fosse considerada errada. Ele começou a dizer isso a cerca de 12 voltas do fim. E numa corrida como essa, nunca se sabe se na frente pode haver um acidente que nos beneficie. De repente podemos voltar à volta do líder e é como uma decisão difícil, porque pode parecer estúpido se desistirmos. E ele estava rápido. ”