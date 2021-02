F1: Kevin Magnussen não está interessado em ser substituto

Kevin Magnussen foi anunciado ontem como piloto Peugeot para o projeto do WEC da marca francesa, mas não olha para o regresso à F1 como uma prioridade.

Com a pandemia ainda muito presente, todas as equipas devem ter à disposição pilotos que possam entrar e substituir os titulares que possam ficar infetados. Magnussen seria uma opção lógica para a Haas, mas o dinamarquês não olha para isso como uma opção entusiasmante:

“Gunther Steiner é um bom amigo, como muitas pessoas da Haas F1, mas qualquer conversa sobre uma corrida única, não são muito do meu interesse”, admitiu o dinamarquês. “Gosto de estar totalmente concentrado no que estou a fazer e sinto falta de ganhar. Já fiz sete anos de F1, por isso fazer mais uma corrida que não acho que seja assim tão interessante. Se a Mercedes viesse e me perguntasse se eu queria pilotar, penso que todos olhariam para isso muito seriamente”, disse ele. “Acho que fiz o meu melhor para tentar ser bem sucedido na F1. Fi-lo e sinto que estou pronto para ganhar novamente algumas coisas noutros lados e é nisso que estou focado agora”.