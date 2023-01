F1: Kevin Magnussen não considera necessário ser o melhor amigo de Hülkenberg | AutoSport

Na temporada seguinte ao regresso de Kevin Magnussen à F1, a Haas decidiu apostar na mesma fórmula com outro piloto, neste caso Nico Hülkenberg para substituir Mick Schumacher. Não tendo qualquer relação com o seu próximo companheiro de equipa de 2023 fora de pista, Magnussen não vê a necessidade de isso acontecer apenas porque vão trabalhar juntos, mas também nega que vão começar com o “pé esquerdo” por causa do episódio que ambos protagonizaram após o Grande Prémio da Hungria de 2017.

O piloto dinamarquês da Haas explicou que existe a ideia errada de existir algum conflito entre os dois, sendo no entanto secundário para desempenhar as suas funções que tenha de existir algum tipo de relação de amizade.

“Penso que não precisamos de ser os melhores amigos”, disse Magnussen sobre a relação com o próximo companheiro de equipa. “Quero dizer quem sabe, talvez nos tornemos os melhores amigos, quem sabe! Mas não há pressão para construir algo fora da pista. Respeito-o como piloto, e penso que isso é a única coisa que importa”.

Nas suas declarações ao Motorsport.com, Magnussen salientou que só agora é que vai ter a oportunidade de conhecer melhor Hülkenberg, “mas isso não importa. Tenho a certeza que vamos trabalhar bem em conjunto como companheiros de equipa nas pistas e fora delas”.

O episódio em 2017, quando Nico Hulkenberg acusou o piloto dinamarquês de ser “o piloto mais antidesportivo” no final do GP da Hungria, levou o responsável da Haas Günther Steiner, ainda antes de confirmar que seriam estes os dois pilotos da equipa em 2023, a dizer que isso apenas iria fazer aumentar o interesse dos fãs nesta dupla de pilotos.